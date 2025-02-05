Диетолог Журавлева назвала плюсы и минусы азиатской пищи для россиян

Азиатская кухня завоевала сердца миллионов людей по всему миру своей изысканностью, разнообразием вкусов и необычными ингредиентами. Растет ее популярность и в нашей стране. Диетолог Полина Журавлева рассказала, насколько часто можно питаться такой пищей жителям РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, прежде всего в употреблении блюд азиатской кухни важен индивидуальный подход, поскольку реакция желудка на экзотические продукты может варьироваться в зависимости от состояния здоровья, пищевых привычек и особенностей национальной кухни.

Медик пояснила, что при употреблении подобного рода блюд следует помнить, что желудок россиянина в большинстве своем привык к более умеренному объему специй и иным способам термической обработки продуктов.

По ее мнению, азиатская кухня в целом способна принести как пользу, так и вред, в этой ситуации все зависит от качества ингредиентов и индивидуальных особенностей каждого человека.

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