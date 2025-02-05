Диетолог Журавлева назвала плюсы и минусы азиатской пищи для россиян
Диетолог Журавлева: азиатская кухня может принести и пользу, и вред
Фото: [ru.freepik.com]
Азиатская кухня завоевала сердца миллионов людей по всему миру своей изысканностью, разнообразием вкусов и необычными ингредиентами. Растет ее популярность и в нашей стране. Диетолог Полина Журавлева рассказала, насколько часто можно питаться такой пищей жителям РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, прежде всего в употреблении блюд азиатской кухни важен индивидуальный подход, поскольку реакция желудка на экзотические продукты может варьироваться в зависимости от состояния здоровья, пищевых привычек и особенностей национальной кухни.
Медик пояснила, что при употреблении подобного рода блюд следует помнить, что желудок россиянина в большинстве своем привык к более умеренному объему специй и иным способам термической обработки продуктов.
По ее мнению, азиатская кухня в целом способна принести как пользу, так и вред, в этой ситуации все зависит от качества ингредиентов и индивидуальных особенностей каждого человека.
Ранее нутрициолог Стрельников рассказал, почему любовь к азиатским супам опасна для здоровья.