Диетолог Белоусова перечислила полезные свойства субпродуктов

По словам диетолога Анны Белоусовой, внутренние органы животных – субпродукты – нередко доступнее по цене, чем мясо, однако польза от них сопоставима. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что сердце вполне допустимо для употребления в пищу, исключением является лишь то, что необходимо удалять весь видимый жир с него перед его приготовлением. В мозге животных содержится довольно много холестерина, поэтому людям с повышенным его содержанием следует соблюдать ограничение в употреблении в пищу мозга.

По мнению эксперта, ключевое применение печени в диетологии − при железодефицитной анемии, поскольку в ней по сравнению даже с мясом говядины содержание железа гораздо выше. К почкам же не стоит относиться, как к своеобразному такому источнику мяса, так как нельзя утверждать, что они имеют какое-то суперполезное значение, однако и вреда от них тоже нет.

Она добавила, что стоит помнить, что при всей полезности субпродуктов все же имеются и ограничения. Так, любые субпродукты запрещены при наличии у человека повышенного уровня мочевой кислоты. При самом неблагоприятном исходе развивается подагра.

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