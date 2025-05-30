Диетолог Дианова назвала наиболее полезную заправку для окрошки

Сегодня в России отмечают День окрошки, известного как традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в жаркую погоду, чтобы освежиться и набраться сил. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какая заправка для окрошки самая полезная, почему это блюдо защищает от отравлений в условиях летней жары. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, задачей окрошки является насыщение организма человека в период сильной жары, когда у него нет аппетита. За счет своей низкой температуры окрошка оказывает воздействие на ротовую полость и вкусовые рецепторы не так, как классические горячие блюда, что дает возможность поесть, даже когда не очень хочется.

Медик подчеркнула, что с целью правильного взаимодействия этого блюда с аппетитом оно должно быть кислым на вкус. В связи с этим сладковатый ржаной квас в качестве заправки для данного блюда не очень подходит. Одним из идеальных вариантов заправки окрошки является белый квас, кисловатый на вкус. Это своего рода ферментированная заправка, которая как раз оказывает пользу за счет содержания молочной кислоты, то есть дополнительно оказывает антисептическое действие на микрофлору кишечника, держит под контролем условные патогены и не дает им возможности развиваться. В этом случае полезен также и кефир. Оригинальной и полезной заправкой для окрошки будет соевое молоко.

Диетолог указала, что ферментированные продукты, такие как белый квас и кефир — это «№ 1 для микробиоты кишечника». Это подтверждают многие современные исследования. Поэтому выбор между ними — это исключительно вопрос привычки и личных предпочтений, подчеркнула она.

По ее мнению, при употреблении данного блюда в пищу следует учитывать общее состояние своего здоровья. Если имеются какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, то от окрошки стоит воздержаться. К наибольшим проблемам из всех заправок тут может привести квас, тем не менее иные варианты также способны провоцировать ухудшение самочувствия, так как и к кефиру, и к соевому молоку часто добавляют соль и горчицу.

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