Диетолог Дианова назвала правила пищевого поведения для оздоровительного поста

По словам врача-диетолога Нурии Диановой, всего один постный день в неделю, то есть регулярный кратковременный отказ от продуктов животного происхождения, сокращает риски развития диабета и прочих хронических заболеваний, а также способствует долголетию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что традиция еженедельных постов может послужить хорошей подоплекой для формирования полезных пищевых привычек. Это, согласно результатам исследования, дает невероятную пользу с точки зрения долголетия. При этом день недели, который решено сделать разгрузочным, значения не имеет.

По мнению медика, еженедельный оздоровительный пост предполагает временный отказ от любых продуктов животного происхождения, хотя вовсе не означает, что люди должны весь день должны есть исключительно кашу или огурцы. Можно животные белки заменить растительными – орехами, тофу, бобовыми, злаками и прочим, даже растительным мясом.

Она отметила, что наиболее очевидным плюсом от постных разгрузочных дней является профилактика мочекаменной болезни и сокращение частоты рецидивов для тех, у кого она уже имеется. При этом рекомендации по введению постного дня – это не призыв становиться веганами или вегетарианцами, а просто шаг к формированию полезных пищевых привычек и улучшению здоровья.

Ранее она определила три главных правила для соблюдения диеты.