Диетолог Дианова определила три главных правила для соблюдения диеты

Диетолог Нурия Дианова рассказала URA.RU , как не сорваться во время диеты. Она выделили три ключевых правила, которые помогут соблюдать ограничения.

Первое правило: составить индивидуальный график питания. По словам Диановой, человек должен питаться каждый день в одно и тоже время. Это поможет дисциплинироваться и испытывать голод в соответствии со своим режимом. Как отметила специалист, если человек ест спонтанно, то при высоком уровне стресса он обязательно сорвется.

«У него появился желание пожалеть себя, или просто взбодриться. В итоге он будет брать кофе с сахаром, или сладкие продукты — и набирать вес», — объяснила диетолог.

Второе правило: позволять есть сладкое и не исключать его резко. Можно выбрать приятные альтернативы, такие как raw-десерты с ярким вкусом, сухофрукты, смузи из ягод или фруктов. Однако перебарщивать не стоит и с этим. Со временем человек привыкает к таким перекусам и меньше соблазняется на вредное.

Третье правило: проработать психологические проблемы. Часто люди срываются на сладкое и вредное из-за стресса и тревожности. Нелюбимая работа, ссоры в семье, любые переживания человек попытается «заесть».

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