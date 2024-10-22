Диетолог Дианова определила идеальное время для закваски капусты

При наступлении первых морозов многие хозяйки начинают заквашивать капусту. Врач-диетолог, Нурия Дианова пояснила, почему на сегодняшний день этого делать не стоит. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, пока еще есть рынок сезонных овощей, поэтому начинать квашение капусты следует где-то перед Новым годом или сразу после, поскольку в это время во всех овощах и фруктах сокращается объем витаминов.

Медик добавила, что квашеная капуста весьма полезна как ферментированный продукт, особенно в зимний сезон, когда ощущается нехватка витаминов. Так, в ней образуется естественным образом молочная кислота, увеличивается объем витамина C.

По ее мнению, однако не все идеально переносят квашеную капусту, потому что в ферментированных продуктах есть гистамин и гистамин-либераторы, и те, кто чувствителен к конкретным дозам гистамина, большой объем съесть не смогут в силу вероятных неприятных симптомов.

Ранее врач Михаил Кутушов заявил, что самая полезная квашеная капуста получается при первых холодах.