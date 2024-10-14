Врач Кутушов: самая полезная квашеная капуста получается при первых холодах

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как получить максимум пользы от квашеной капусты.

Как напомнил специалист, предки неспроста квасили капусту, когда дневные температуры резко понижались. Именно такой ферментированный продукт может считаться наиболее полезным, так как все свойства сохраняются лучше при холоде. Кутушов называет идеальной температурой для хранения капустной заготовки +5...+10 градусов.

«Температура, при которой происходит ферментация — ключевой фактор в процессе квашения капусты. Она влияет на активность молочнокислых бактерий, которые превращают сахар в молочную кислоту, придавая капусте характерный вкус и обеспечивая ее длительное хранение», — отметил врач.

При холодной температуре процесс ферментации идет медленней, а капуста становится плотнее и полезнее. Кроме того, холода увеличивают срок хранения квашеной заготовки. Если все сделать правильно и заготовить капусту при первых холодах, то через время в банке выделится больше молочной кислоты, полезной для ЖКТ.

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