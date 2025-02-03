Диетолог Дианова определила ключевую опасность диеты карнивор и кетодиеты

По словам врача-диетолога Нурии Диановой, избыток жирной высокобелковой пищи в рационе, особенно в рамках диеты карнивор или кетодиеты, может привести к серьезному нарушению обмена веществ, которое в свою очередь чревато ростом рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника, резким подъемом уровня холестерина. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что диеты с высоким содержанием белка весьма эффективны, поскольку, если расценивать влияние каждого из макронутриентов – белков, жиров, углеводов – на организм, то белки дают сильное ускорение обмена веществ. Таким образом, подобные диеты эффективны, однако нежизнеспособны, на них невозможно долго находиться, потому как это чревато появлением запоров, нарушением обмена холестерина, повышением рисков рака толстого кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению медика, значительная часть холестерина в организме вырабатывается печенью, и только примерно 15-20% связано с питанием. Так, все животные жиры являются насыщенными, полиненасыщенных там практически нет. В целом избыток белков и насыщенных жиров приводит к нарушению обмена холестерина, повышает уровень плохого холестерина. При этом опасность для холестеринового обмена несут не только высокобелковые диеты, а также и простая чрезмерная любовь к жирной пище животного происхождения при отказе от иных продуктов.

Она добавила, что в таком случае стоит соблюдать «правило тарелки», которое дает возможность человеку привыкнуть к необходимым для него пропорциям и при этом взять под контроль уровень холестерина, а также сократить всевозможные риски.

Ранее она определила три главных правила для соблюдения диеты.