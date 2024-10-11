Диетолог Дианова пояснила, как влияют гречневая каша и овсянка на диабет и рак кишечника

Каши из различных круп составляют основу кухонь многих народов мира. В каждой стране существует своя традиционная версия каши: пшеничная, рисовая, кукурузная и прочие. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, версии данного блюда на дробленой и обработанной крупе имеют ограниченную питательную ценность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что каша является источником растительного белка, растительных жиров, сложных углеводов, витаминов группы B, а мы все находимся в перманентном дефиците. Из каши человек получает еще и больший объем микроэлементов: магния, кальция, фосфора, железа. В этом блюде очень большой объем клетчатки, а это профилактика рака кишечника и запоров.

По мнению медика, самыми полезными кашами Дианова назвала овсяную и гречневую, поскольку крупы в их основе богаты питательными веществами. Эти каши должны быть приготовлены на цельнозерновой основе, а не из дробленых круп быстрого приготовления. При этом указанные каши следует употреблять в пищу регулярно.

Она уточнила, что приготовление на воде и на молоке значения в данном случае не имеет. Однако стоит помнить, что в молоке и сливочном масле содержатся хоть и натуральные, но все же вредные трансжиры, поэтому употреблять их регулярно не стоит.

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