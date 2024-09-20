Нутрициолог Никитина определила наиболее полезный сорт риса

По словам нутрициолога Ларисы Никитиной, при выборе между шлифованным (белым) и нешлифованным (бурым) рисом предпочтение следует отдавать второму варианту. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что этот продукт содержит гораздо больше полезных микроэлементов и безопасен для диабетиков.

По мнению эксперта, белый рис любят многие за его вкусовые качества, однако этот продукт имеет высокий гликемический индекс и вызывает большой выброс инсулина в кровь, из-за чего противопоказан диабетикам. В свою очередь бурый же рис проходит меньше циклов обработки, поэтому он содержит цинк, калий, магний и витамины группы B и не повышает сахар.

Она уточнила, что при этом любой рис стоит сочетать с какими-то белковыми продуктами, курицей или рыбой для уменьшения его вредного воздействия. В буром рисе также имеется клетчатка, чего нет в белом рисе.

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