Диетолог Дианова пояснила, почему питание является одним из наиболее важных модифицируемых факторов здоровья

По статистике, средняя продолжительность жизни за последние десятилетия выросла, независимо от уровня развития стран. Тем не менее с увеличением возраста повышаются и риски возникновения хронических заболеваний, нарушений как физических, так и когнитивных у людей пожилого возраста. Диетолог Нурия Дианова пояснила, почему питание является одним из наиболее важных модифицируемых факторов здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, результаты научных исследований демонстрируют положительную связь с потреблением белка в снижении скорости потери мышечной массы с возрастом. Более высокое потребление также было связано с повышением физической подвижности, уменьшением частоты переломов шейки бедра.

Медик добавила, что здоровое старение — это отсутствие 11 основных хронических заболеваний, хорошее психическое здоровье и отсутствие нарушений когнитивных или физических функций. Так, шансы на здоровое старение были выявлены при потреблении животного и растительного белка.

По ее мнению, растительный белок связан со снижением риска хронических заболеваний в долгосрочной перспективе; в свою очередь, и со снижением физической функции и слабостью у пожилых людей. Кроме того, все источники белка были связаны с высокими шансами на здоровое старение, тем не менее лишь у растительного белка имеются дополнительные пищевые компоненты. Поэтому потребление белка в пище, особенно растительного, в среднем возрасте связано с более высокими шансами на здоровое старение.

Ранее она назвала правила пищевого поведения для оздоровительного поста.