Диетолог Дианова пояснила, почему соевое мясо полезно для мужского здоровья

В современном мире население стало жить дольше, тем не менее преуспевают в этом преимущественно женщины. Диетолог Нурия Дианова пояснила, каким образом можно оказать влияние на жизнь мужчин через питание, а именно — через белок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, согласно результатам недавних исследований, растительный белок положительно влияет на работоспособность и психику мужчин, поэтому важно узнать, где эти «белки здоровья» находятся, и как их включить в свой рацион с целью меньше болеть и повысить свои шансы на здоровое долголетие.

Медик добавила, что к «белкам здоровья» относятся бобовые (чечевица, фасоль, арахис), соевые продукты (тофу, темпе и соевое молоко), растительные альтернативы мясу (фарш, котлеты, фрикадельки, пельмени, котлеты для бургеров), орехи и семена (миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна и тыквенные семечки), цельнозерновые продукты (овсянка, киноа, гречка, полба, коричневый рис и цельнозерновой хлеб).

По ее мнению, главным в данном вопросе является то, что необходимо начать расширять информированность мужчин в вопросах пользы растительных белков.

Ранее она назвала положительные свойства семян чиа.