Диетолог Дианова рассказала, как связан лишний вес с углом грудной клетки

«У меня такая конституция», «мне не повезло с генами», «я просто не могу похудеть» — подобные фразы нередко говорят те, у кого проблемы с лишним весом. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, предрасположенность к набору лишнего веса является особенностью, переходящей от родителей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что человек может самостоятельно по углу между ребрами и грудиной узнать, к какому типу относится. Острым углом обладают астеники, прямым — нормастеники и гиперстеники. Следовательно, коренастые люди небольшого роста и широкой грудной клеткой более предрасположены к определенным видам спорта.

По мнению медика, нередко люди, думают, что они предрасположены к набору веса, однако это не так и, если контролировать объем калорий, они будут мощными или статными.

Она добавила, что проблема лишнего веса страшна еще и потому, что большинство людей не обращает на это внимание до того, как она не приносит проблем со здоровьем.

Ранее заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал, о каких болезнях свидетельствует лишний вес.