Заслуженный врач РФ рассказал, о каких болезнях свидетельствует лишний вес

Лишний вес в организме не всегда может быть вызван перееданием или несоблюдением здорового образа жизни. Иногда причина более серьезная — тяжелые заболевания. Какие болезни могут провоцировать появление лишнего веса, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Причинами полноты, по словам специалиста, могут стать возраст, снижение уровня активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.

«Из эндокринных заболеваний это может быть гипотириоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы, а также эндокринные изменения у женщин во время менопаузы», — пояснил Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Повышение веса может вызвать и онкология, продолжил он. В этом случае лишние килограммы будут связаны с возникновением опухолей.

«Так называемый гормон продуцирующий вырабатывает повышенное количество других гормонов, которые также способствуют повышению веса. В частности, это рак яичников и рак надпочечников», — рассказал врач.

Кроме того, определенные лекарственные препараты также могут негативно сказаться не фигуре.

«Чаще всего это антидепрессанты. Но также увеличение веса может вызвать и нарушение бактериального роста в толстой кишке. Так называемый дисбактериоз», — заключил заслуженный врач РФ.

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