Диетолог Джутова перечислила продукты, которые помогут сдать экзамены

По словам врача-диетолога Марьяны Джутовой, правильное питание в ходе подготовки к экзаменам может стать решающим фактором успеха, тем не менее многие учащиеся забывают о необходимости особой поддержки мозга при интенсивных умственных нагрузках. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что сладости обеспечивают лишь кратковременный прилив энергии, за которым следует резкий упадок сил. Также избыток сахара может вызывать тревожность и раздражительность. В связи с чем вместо сладких перекусов стоит выбирать цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты.

По мнению медика, особую ценность имеют омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле, которые улучшают мозговую деятельность и помогают противостоять стрессу. Помимо этого, нужно поддерживать водный баланс, поскольку даже легкое обезвоживание оказывает негативное влияние на когнитивные функции.

Ранее психолог Метальникова рассказала, как быстро и эффективно подготовиться к экзамену.