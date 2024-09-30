Диетолог Гинзбург назвал категории людей, которым полезно употреблять в пищу красное мясо

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет, в этом мясе содержатся витамины B12, D3, железо и качественный белок. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что именно красное мясо является одним из немногочисленных источников животного витамина B12. Кроме того, в составе указанного продукта присутствует белок, он богат железом, поэтому его потребление особенно полезно для женщин, у которых сохранена менструальная функция.

По мнению медика, в красном мясе содержится витамин D3, который весьма важен для организма в зимнее время.

Он уточнил, что у людей старше 40 лет употребление красного мяса в пищу может вызвать образование токсических веществ в процессе метаболизма, из-за чего может пострадать кишечная микрофлора. Таким образом, в этом возрасте важно употреблять в пищу больше рыбы и птицы, поскольку они не обостряют возрастных заболеваний. Кроме того, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре.

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