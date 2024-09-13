Эксперт Литвинова развеяла мифы об опасности мясных изделий из магазина

Мясо является источником белка, витаминов группы B, железа, фосфора и цинка. Вот почему мясные продукты обязательно должны присутствовать в рационе.

Мясо является источником белка, витаминов группы B, железа, фосфора и цинка. Вот почему мясные продукты обязательно должны присутствовать в рационе.

Сегодня в магазинах представлен широкий ассортимент мясных изделий: карбонад, колбаса, буженина. Все эти продукты изготавливают из мяса, поэтому они являются источником белка, микро- и макронутриентов, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова.

Различия только в технологическом процессе производства, в использовании пищевых добавок.

Например, для изготовления карбонада и буженины не используется нитритно-посолочная смесь, а из-за термической обработки возникает особый вкус, свойственный каждому виду продукта, пояснила она

Ранее ученые предупредили об опасности красного мяса.