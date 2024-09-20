Диетолог Гинзбург определил суточную норму манго

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, манго является не только вкусным, а также и полезным фруктом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что в нем содержатся флавоноиды, каротиноиды, обладающие противовоспалительным и омолаживающим действием, а также витамин C, аскорбиновая кислота, стимулирующая иммунитет, поддерживающая коллаген соединительной ткани.

По мнению медика, единственным недостатком манго является большое содержание сахара. Поэтому его следует употреблять в пищу не до еды, не между приемами пищи, а после, в качестве десерта, резать ломтиками, немножко растягивая еду, поскольку после приема пищи наблюдается замедление всасывание сахаров.

Он уточнил, что стандартная порция для фруктов – 100 г, в сутки можно съесть до трех порций.

Ранее нутрициолог Николай Миллер рекомендовал употреблять в пищу арбуз в первой половине дня для хорошего сна.