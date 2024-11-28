Диетолог Гинзбург перечислил два типа опасных диет

В погоне за фигурой мечты многие готовы применять даже наиболее строгие диеты, не задумываясь о последствиях, к которым могут привести подобные методы похудения. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие методики сокращения веса считаются самыми опасными и какие заболевания они провоцируют. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, при любом похудении следует соблюдать меру и не уходить в крайности с целью сохранить здоровье, поскольку строгие диеты и регулярные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и РПП, а также могут привести к анорексии или булимии.

Медик подчеркнул, что подобные методики снижения веса опасны для ЖКТ, то есть желудок начинает переваривать сам себя, что приводит к образованию язвенных болезней и гастритов. Также может произойти нарушение электролитного обмена, что чревато нарушениями сосудистого тонуса и резким уменьшением артериального давления при попытках подняться, имеются риски камнеобразования в почках и желчном пузыре.

По его мнению, есть два наиболее опасных типа диет: диета Пьера Дюкана, подразумевающая почти полный отказ от углеводов, и голодная диета.

Ранее он пояснил, почему бутилированная вода не опасна для здоровья.