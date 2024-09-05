Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные для человека виды мяса

Мясо является ключевым источником животного белка и питательным продуктом, дающим много энергии. Тем не менее в ряде случаев оно может навредить человеку. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие виды мяса лучше употреблять в пищу с осторожностью. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, мясо животных может быть опасно только тогда, когда в нем имеются паразиты. Паразитов, приводящих к развитию у человека гельминтоз, могут содержать говядина, свинина и баранина.

Медик подчеркнул, что прожарка медиум, когда в середине мясо остается полусырым, тоже является опасной. Кроме того, риск заражения имеется и при употреблении в пищу стейка с кровью.

По его мнению, для того чтобы мясо стало безопасным, следует хорошо его термически обрабатывать. Так, нагревание до 100 градусов в течение 15 минут убивает все известные виды микробов.

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