Терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых противопоказано употреблять в пищу жареную курицу

Жареную курицу, как правило, любят все — от детей до взрослых в любой точке мира. Тем не менее данная пища не очень полезна, а для кого-то и вовсе опасна. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, насколько вредна жареная курица для здоровья. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По ее словам, в сама курица как таковая никакого вреда для организма не несет, напротив, это хорошее мясо и источник белка, а сам вред появляется только от способа ее приготовления. Так, жареная курица является наиболее калорийным и жирным вариантом приготовления птицы, причем калорийность увеличивается в случае приготовления блюда вместе с кожей.

Медик отметила, что у этой птицы есть разные по жирности места. За исключением кожи, также окорочка и ножки жирнее грудки, как и крылышки.

По ее мнению, употреблять жареную курицу не стоит при панкреатитах, проблемах с желчным пузырем, гастритах. Более того, людям, страдающим данными заболеваниями, необходимо отдать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса — котлеткам или тефтелям. Также компромиссным вариантом приготовления станет курица-гриль, поскольку она жарится без масла и жира, а ее естественный жир вытапливается в процессе готовки.

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