Диетолог Гинзбург перечислил обязательные в рационе продукты после 50 лет

Человеческий мозг подвержен старению и с годами теряет свою былую активность и работоспособность. Тем не менее есть методы профилактики данного процесса. Диетолог Михаил Гинзбург пояснил, какие продукты обязательно нужно добавить в рацион людям старше 50 лет. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, для получения питательных элементов для поддержки работы мозга следует включить в еженедельный рацион минимум три-четыре порции лосося или скумбрии, которые являются источником омега-3 жирных кислот, необходимых для формирования клеточных мембран, а также йода и витамина D, поддерживающих работу центральной нервной системы.

Медик добавил, что также необходимо ежедневно пить кисломолочные напитки, употреблять хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу, ягоды, зелень, овощи и фрукты, а также пучок зелени, предпочтительно петрушки и рукколы.

По его мнению, важным элементом для работы человеческого мозга являются и полинасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах. Кроме того, улучшить работу мозга поможет добавка в блюда таких приправ, как имбирь, куркума, перец, чеснок и лук.

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