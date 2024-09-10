Диетолог Гинзбург перечислил препятствующие развитию инфаркта продукты

От рациона питания зависит здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты препятствуют развитию инфаркта и поддерживают работу сердца. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, ключевым врагом сердечно-сосудистой системы является атеросклероз, приводящий к закупорке сосудов, поэтому может стать причиной инфаркта и иных проблем с сердцем.

Диетолог пояснил, что для исправной работы сердечно-сосудистой системы следует включить в рацион следующие продукты: морскую жирную рыбу, оливковое масло, бобовые, кисломолочные продукты, овощи с ягодами и приправы.

По его мнению, указанные продукты обладают антиатерогенным действием и не дают возможности холестерину оседать на стенках сосудов.

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