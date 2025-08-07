Диетолог Гинзбург пояснил опасность тренда на поедание сливочного масла кусками

В последнее время в соцсетях набирает популярность так называемая диета хищников, предполагающая полный отказ от растительной пищи. Особое внимание ее последователи уделяют сливочному маслу, употребляя его большими кусками и добавляя в основные блюда. Однако медики предупреждают: такой подход может серьезно навредить здоровью. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, главная опасность заключается в чрезмерной нагрузке на желчевыводящую систему. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что употребление больших количеств жирного масла может спровоцировать дискинезию — болезненный спазм желчного пузыря, который в перспективе способен привести к холециститу и образованию камней. В худшем случае возможна даже острая закупорка желчных протоков и воспаление поджелудочной железы, расположенной рядом.

Эксперт подчеркивает, что физиологически обоснованная норма жиров составляет около 30% от общего рациона, или не более 70 граммов в сутки. Для сливочного масла безопасным количеством считаются 10-15 граммов в день для обычного человека и до 30 граммов — при повышенных физических нагрузках.

По его мнению, хотя подобные экстремальные диеты могут давать краткосрочный эффект в похудении, их нельзя считать оздоровительными. Особенно опасно следовать таким трендам людям с уже имеющимися проблемами пищеварения. С возрастом, когда резервы организма истощаются, даже однократное злоупотребление жирными продуктами может привести к серьезным последствиям. Необходимо придерживаться сбалансированного питания вместо рискованных экспериментов с рационом.

