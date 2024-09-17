Технолог Румянцева назвала вареную рыбу самой полезной

Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала, в каком виде рыба будет наиболее полезна и почему. Комментарии специалиста приводит «Газете.Ru» .

Как напомнила врач, рыбу необходимо употреблять дважды в неделю. В ней целая кладезь витаминов, полезных для кожи, мозга и сердца. Однако Румянцева подчеркнула, что вся эта польза убивается, если жарить продукт. Плюс ко всему, масло увеличивает калорийность блюда и повышает холестерин.

Сырая рыба, вопреки распространенному мнению, не вредна для здоровья. Если она свежая, она содержит наибольшее количество витаминов и минералов. Однако в этом случае после вылавливания не должно пройти больше двух дней. Также рыбу важно подвергнуть «шоковой заморозке».

При этом тушение и варка считаются самыми полезными способами приготовления рыбы.

«Такой способ «запечатывает» полезные вещества в рыбе. Так сохраняется максимум полезных веществ. Например, Омега-3 жирные кислоты, которые улучшают память и внимание», — поделилась Румянцева.

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