Диетолог Ионова: в фастфуд-ресторанах среди полезных продуктов – только овощные салаты и овощные палочки

Исследователи провели сравнительный анализ гамбургера и хот-дога из фастфуда с точки зрения их полезности. В итоге хот-дог был признан менее полезным, хоть и менее калорийным, а бургер — чуть более полезным. Диетолог Лидия Ионова рассказала, реально ли найти в ассортименте фастфуда что-то более или менее полезное. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в целом фастфуд является вредным для здоровья. Таким образом, в подобных заведениях общественного питания есть смысл обратить внимание на овощной салат и овощные палочки.

Эксперт подчеркнула, что за исключением салата из овощей и овощных палочек, которые также должны быть свежими, в фастфуде действительно трудно найти что-то полезное.

Ранее ученые предупредили, что один гамбургер укорачивает жизнь человека на 36 минут.