Диетолог Ивакин назвал важные продукты для здоровья ЖКТ

Продукты с полок магазинов часто содержат гормоны и консерванты, которые наносят вред микрофлоре кишечника. По словам врача-диетолога Павла Ивакина, в подобных условиях нужно дополнительно поддерживать организм посредством пробиотиков: так, в холодильнике всегда должны стоять кефир и квашеная капуста, способствующие здоровью ЖКТ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что именно пробиотики, восстанавливая собственную для каждого индивидуальную структуру микрофлоры, активируют триггер восстановления здоровья в организме.

По мнению медика, указанный подход поможет восстановить микрофлору кишечника, которая оказывает влияние на весь микробиом организма. Так, бактерии в кишечнике влияют на вес, внешний вид и даже на деятельность мозга.

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