Терапевт Чернышова пояснила пользу квашеных овощей в сезон потеплений

Текущий осенний сезон периодически балует жителей нашей страны теплыми деньками. В это время весьма важно не забывать заботиться о своем здоровье. Терапевт Надежда Чернышова рассказала, каким образом можно избежать заболеваний в условиях резкого потепления. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, смена погоды сама по себе не является причиной заболеваемости, в этом случае важно быть готовым к вариативности, меняющейся температуре и быстро меняющимся условиям. Так, стоит следить за одеждой и использовать многослойность, не забывать надевать шапку в ветреную погоду. Помимо этого, следует выбирать непромокаемую обувь, однако в то же время дышащую обувь с целью избежать переохлаждения ног. Важным моментом также является профилактика витаминами.

Медик добавила, что важно также принимать витамин D круглогодично, при этом любые дополнительные витамины должны назначаться только лечащим врачом с целью избежать передозировки.

По ее мнению, весьма важно включить в рацион квашеную капусту, являющуюся отличным источником витамина C и прочих полезных веществ, а также иные квашеные овощи и свежие фрукты.

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