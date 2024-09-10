Врач Морозов включил хлеб в список продуктов, защищающих от рака кишечника

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Сергей Морозов в беседе с сайтом aif.ru рассказал про продукты, которые могут защитить от развития онкологии кишечника.

Специалист напомнил, что избыточный вес и ожирение повышают риски развития онкологии, в том числе опухоли кишки. По этой причине важно установить контроль веса, применять назначенную врачом диету либо следовать интервальному голоданию, если к нему нет противопоказаний. Однако и здесь есть риски.

«Другими словами, если человек приводит вес в норму, например с помощью того же интервального голодания, вероятность развития колоректального рака снижается. Однако если после "голодного" промежутка он "наедает" то, что сбросил благодаря ограничениям, то риски рака могут даже несколько увеличиваться», — объяснил врач.

Специалист рекомендовал включить в рацион продукты, которые могут помочь защитить организм от онкологии кишечника. Это цельнозерновой или отрубной хлеб, овощи и фрукты, а также пища с пробиотиками. Весь эффект идет от пищевых волокон: в сутки их нужно получать в количестве не меньше 20 г. Однако превышать этот показатель не рекомендуют, так как весь полезный эффект нивелируется «побочками» вроде вздутия живота и тяжести.

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