Диетолог Кабанов назвал способы изменить рацион питания для предотвращения старения мозга

Когда дело касается старения, многие вспоминают морщины, седину и прочие внешние признаки увядания. Однако намного важнее сохранить ясность ума, остроту мысли и живость восприятия. Диетолог Алексей Кабанов рассказал, каким образом это можно сделать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, важнее всего нужно создавать новые нейронные связи, то есть получать новую информацию, читать книги, гулять в разных новых местах, знакомиться с новыми людьми. Также важно соблюдать полноценный сон, здоровый график.

Медик добавил, что важно в этом случае и здоровое питание, то есть следует исключить из рациона питания насыщенные жиры, то есть отказаться от слишком жирной еды и однообразия, а также добавить в рацион растительное питание, прежде всего грибы как часть растительных белков и прочее. При этом важна в рационе и рыба.

По его мнению, не менее важно сохранять состояние сердечно-сосудистой системы, поскольку питание мозга, прежде всего кислородом через кровь, — ключевое условие его правильной работы. С целью сохранения сосудов в хорошем состоянии сосудов головного мозга необходимо сохранять активность, нормальную работу мозга при условии активной интеллектуальной деятельности и создания новых нейронных связей.

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