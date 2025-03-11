Диетолог Журавлева определила ключевой продукт весны

Весна является временем обновления природы и организма человека. С наступлением марта важно скорректировать рацион, чтобы поддержать здоровье и подготовиться к теплому сезону. По словам диетолога Полины Журавлевой, в марте следует постепенно исключать из рациона жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что это можно заменить легкими овощными салатами, обилием свежей зелени, также идеально добавить в рацион черемшу, кисломолочные продукты и воздержаться от еды на ночь. Помимо этого, важно соблюдать питьевой режим и отказаться от сладких газированных напитков.

По мнению медика, черемша является одним из наиболее полезных растений весеннего периода. Она богата витаминами и микроэлементами, помогает укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ. Это прекрасное средство для сжигания жира.

Она также советует употреблять в пищу свежую зелень - молодую крапиву, шпинат, зеленый лук. Это кладезь витаминов, особенно С и группы В, которые помогают укрепить иммунитет и поддерживают обмен веществ. Важно добавлять в рацион редис, морковь, свеклу, богатые клетчаткой и помогающие организму очиститься после зимнего тяжелого рациона. Тем не менее весной стоит постепенно снижать потребление тяжелых и жирных продуктов – мяса, колбас, сладостей и выпечки, поскольку они замедляют обмен веществ, перегружают печень и мешают организму перестроиться к новому сезону.

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