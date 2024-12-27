Диетолог Кабанов перечислил вызывающие изжогу продукты с новогоднего стола

Рефлюкс и изжога, возникающая как его следствие, являются частыми спутниками застолий, особенно бурных новогодних праздников. Также изжога нередко возникает в связи с регулярными стрессами и переживаниями. Диетолог Алексей Кабанов рассказал, какими продуктами не следует увлекаться, а каких и вовсе лучше избегать на новогоднем столе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего это копчености, поскольку переизбыток мясных нарезок, ветчины, копченых сыров точно приведет к изжоге наутро. Помимо этого, данные продукты приводят не только к дискомфорту и изжоге, а также и к значительному росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Также под запретом сладкие газированные напитки, консервы.

Эксперт добавил, что вместо этого лучше добавить больше растительных салатов, заправленных нерафинированным растительным маслом, а также употреблять в пищу морепродукты, тушеные овощи, а среди горячих блюд — остановиться на нежирных сортах мяса.

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