Жителям Подмосковья рассказали, как правильно питаться на новогодние праздники

В день перед новогодней ночью важно не пропускать приемы пищи, в сам праздник стоит не переедать и есть все маленькими порциями, чтобы хорошо себя чувствовать. Об этом рассказала главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

В качестве новогодних блюд она советует готовить легкие салаты из зелени и свежих овощей, заправленные соусами на основе йогуртов, сметаны, сока лимона, горчицы и других ингредиентов.

«Советую не увлекаться алкоголем, сладкими газированными напитками, пакетированными соками. Лучше пить больше воды или приготовить домашний морс. Мясо и несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные — ускоряют», — уточнила Пичугина.

По ее словам, мясо лучше запечь, а колбасные изделия и копчености — есть в маленьких количествах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.