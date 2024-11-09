Фармаколог Медведев считает, что пальмовое масло способствует борьбе с атеросклерозом

Давно уже бытует мнение, что пальмовое масло в составе любых продуктов несет вред. По словам фармаколога Олега Медведева, согласно результатам последнего исследования группы китайских ученых, употребление пальмового масла способствует правильной работе эндотелиальных клеток сосудов, что в итоге уменьшает риск образования холестериновых бляшек и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при кормлении подопытных мышей высокожировой диетой с преобладанием насыщенных жиров наблюдалось отложение жира и образование бляшек вдоль сосудов, а впоследствии и закупорке их. Таким образом, диета, богатая насыщенными жирами приводит к значительному увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученого, клетки начинают работать правильно при поступлении в них необходимого объема пальмитиновой кислоты, содержащейся в пальмовом масле, поэтому в определенном количестве его стоит добавлять в рацион. Так, пальмитиновая кислота, которая имеется в данном масле, необходима для того, чтобы поддерживать функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза.

Он резюмировал, что исследование ученых из КНР однозначно указывает на пользу пальмового масла для правильной работы клеток сосудов в организме.

Ранее сообщалось, что Properm.ru проанализировал рынок поставщиков «пальмового» масла.