Диетолог Кабанов пояснил важность перехода с насыщенных жиров на растительные

Всегда принято было считать, что ранний ужин является залогом быстрого похудения и хорошего здоровья. Однако большинство людей употребляет в качестве ужина много насыщенных жиров, испытывая дефицит клетчатки, растительных продуктов, ненасыщенных жиров, белков, особенно растительных. Диетолог Алексей Кабанов обозначил пользу растительного белка и может ли он полностью заменить животный. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, пропорции полезного питания предусматривают потребление белков в объеме не менее 15% от суточной нормы потребления калорий. Он содержится в бобовых продуктах, грибах, растительном мясе и молоке, орехах.

Эксперт добавил, что употребление на ужин перекусов на основе растительных белков даст необходимую сытость, а также убережет от перебора калорий, вреда сахара и насыщенных жиров. Животные белки также могут быть удачным решением для ужина, однако в идеале подойдут нежирные, диетические сорта мяса.

По его мнению, легкий ужин без лишних животных жиров и сахара является залогом не только красивой фигуры, а также и счастливого и здорового долголетия. Продукты с растительным белком на ужин дают возможность добрать в должной мере в суточном рационе необходимые элементы без угрозы набора лишнего веса.

Ранее диетолог Дианова перечислила варианты полезного перекуса.