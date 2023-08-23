Диетолог Кондаурова призвала привлечь школьников к разработке нового ГОСТа питания

Как рассказала диетолог-психолог Анастасия Кондаурова, это очень важный шаг, позволяющий уделить внимание правам детей и гарантировать им качественное питание.

«Этот базовый стандарт должен быть гибким и учитывать различия в регионах и индивидуальные потребности школьников, включая детей с хроническими заболеваниями и индивидуальными пищевыми предпочтениями. Необходимо также соблюдать требования по содержанию основных продуктов», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению собеседницы, рацион школьников должен включать в себя разнообразные продукты с основными питательными веществами: мясо, говядину, свинину, рыбу, яйца, орехи и семена. Помимо прочего, Кондаурова отметила, что к разработке нового ГОСТа нужно привлекать также самих школьников и их родителей.

«Опросы позволят учитывать мнения и предпочтения тех, кто будет непосредственно потреблять пищу. Их участие в разработке ГОСТа повысит сознательность и понимание важности здорового питания, а также заложит формирование полезных пищевых привычек среди школьников», — подытожила диетолог.

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