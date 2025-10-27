Диетолог Королева назвала главные составляющие осеннего рациона

Сокращение светового дня и осеннее похолодание провоцируют у многих людей сезонный упадок сил и настроения. Как пояснила врач-диетолог Маргарита Королева в интервью Общественной Службе Новостей, переход от лета к зиме становится серьезным испытанием для организма, ослабленного летними излишествами и недостатком солнечного света.

По ее словам, для поддержания энергии и эмоционального баланса рекомендуется пересмотреть пищевые привычки. Основой осеннего рациона должны стать цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, которые обеспечивают длительное насыщение и способствуют детоксикации организма. Не менее важны сложные углеводы из сезонных овощей — капусты, молодого картофеля и зелени, которые поддерживают стабильный уровень энергии без резких скачков сахара в крови.

Медик добавила, что особое внимание следует уделить продуктам с триптофаном — аминокислотой, преобразующейся в организме в «гормон счастья» серотонин. Его источники включают мясо, птицу, рыбу в сочетании с овощными гарнирами, особенно из брокколи. Это становится особенно актуально на фоне сокращения естественного солнечного света — второго важного фактора выработки серотонина.

По ее мнению, итогом правильного осеннего питания становится комплексный эффект: не только укрепление иммунитета перед зимним сезоном, но и стабилизация эмоционального состояния. Сбалансированный рацион с преобладанием клетчатки, сложных углеводов и триптофана позволяет противостоять как сезонным заболеваниям, так и характерной для межсезонья хандре, сохраняя работоспособность и позитивный настрой даже в пасмурные дни.

