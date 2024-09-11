Диетолог Королева назвала категории людей, которым противопоказан Оземпик для похудения

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, неосторожное применение Оземпика и прочих препаратов на основе семаглудита для похудения может привести к ряду негативных последствий, включая обострение проблем ЖКТ и нарушения в работе поджелудочной железы, а также потерю зрения. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что препараты, имеющие отношение к семаглутиду, — это прекрасный инструмент в руках врача, знающего причинно-следственные связи его проблем и метаболических изменений, обусловленных образом жизни. Он воздействует на инсулярный аппарат поджелудочной железы, снижая уровень инсулина и регулируя уровень сахара в крови, его действие приводит к снижению аппетита.

По мнению медика, тем не менее препараты на основе семаглутида имеют ряд противопоказаний. При наличии проблем с органами пищеварения могут обостриться имеющиеся проблемы, которые затем потребуют дополнительного лечения. При наличии медуллярного рака щитовидной железы вероятна манифестация ненужных проблем в работе щитовидной железы. Кроме того, замедляется процесс перемещения пищевого комка по желудочно-кишечному тракту, что может привести к запорам и вздутию кишечника.

Она подчеркнула, что применять Оземпик и подобные препараты можно исключительно по назначению и под контролем врача. Самостоятельное же применение препарата также может быть чревато последствиями, прежде всего к проблемам со зрением. К тому же курс семаглутида должен сопровождаться рядом дополнительных препаратов, направленных на улучшение функций сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, налаживание работы инсулярного аппарата поджелудочной железы и регуляцию артериального давления.

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