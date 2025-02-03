Диетолог Королева назвала плюсы и минусы куриных и перепелиных яиц

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, в отличие от кур, перепела являются капризными птицами в отношении питания, поэтому в качестве кормов производители применяют по большей части натуральные продукты, без всяких новаций. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что именно по данной причине перепелиные яйца полезнее. Так, оно содержит целый набор полезных компонентов: витамины А, Е и D, минералы, жирные кислоты, аминокислоты. Несмотря на то что перепелиное яйцо калорийнее куриного, в целом пять перепелиных яиц вполне заменят одно куриное.

По мнению медика, перепелиные яйца также заслужили репутацию гипоаллергенного продукта, однако далеко не во всех случаях.

Она подчеркнула, что в любом случае следует любые яйца обязательно подвергать термической обработке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года произвели 40 миллионов перепелиных яиц.