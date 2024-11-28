Диетолог Королева назвала простую и понятную альтернативу подсчету калорий

Современное представление о похудении часто ассоциируется с понятием «дефицита калорий», образующегося в том случае, когда человек за сутки потребляет меньше энергии с пищей, чем тратит на внутренние процессы организма и физическую активность. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, все же у подсчета калорий имеются более простые и понятные альтернативы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что вместо регулярного взвешивания еды людям вполне достаточно следить за тем, что, в каких объемах и когда они съедают.

По мнению медика, точное отслеживание баланса потребляемых и расходуемых калорий в первую очередь необходимо профессиональным спортсменам, которым важно удерживать вес, наращивать мышечную массу или «сушиться». Обычным же людям, и особенно тем, кто имеет лишний вес и связанные с ним проблемы метаболического характера, с калькулятором точно не имеет смысла ходить.

Она уточнила, что для снижения веса и дефицита энергии без скрупулезного подсчета калорий человеку следует учитывать несколько важных правил, прежде всего понимание того, сколько он может позволить себе съесть за один прием пищи. Кроме того, добиться недостатка калорий без регулярного учета всех съеденных продуктов можно и путем старого доброго отказа от еды после определенного часа, а также обращать внимание на то, что человек съедает. Кроме того, в вопросе похудения следует учитывать и иные факторы: качественный сон, наличие физической активности, потребление достаточного объема воды.

Ранее она пояснила, почему картофель плохо сочетается с мясом и рыбой.