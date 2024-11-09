Диетолог Королева пояснила, почему картофель плохо сочетается с мясом и рыбой

Картофель является доступным и привычным людям продуктом, присутствующим в рационе практически каждого жителя РФ. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, опасаться картофеля все же не стоит, это полезный овощ, который даже можно применять в качестве монопродукта на разгрузочном дне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что в целом польза и потенциальный вред данного овоща определяется не только его характеристиками, а также и тем, как, когда и в каком объеме он употребляется. Так, самым полезным является молодой картофель, поскольку он еще пока содержит небольшое количество крахмала. Молодой картофель будет источником не только полезных углеводов, а также и большого объема минералов, а крахмал картофель набирает уже ближе к осени. Поэтому в зимний сезон его достаточно употреблять в пищу пару раз в неделю без ущерба для здоровья и фигуры.

По мнению медика, картофель следует употреблять в пищу в качестве гарнира в сочетании с овощами и зеленью, однако желательно без мяса, птицы или рыбы, поскольку для наилучшего переваривания белка пищеварительной системе нужны пищевые волокна и растительные компоненты из овощей и зелени. Тем не менее картофель в жареном виде, картошка фри и пюре со сливочным маслом менее полезны, от них вообще стоит отказаться.

Она добавила, что в целом на картофеле даже можно похудеть – его можно использовать как монопродукт в разгрузочный день.

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