Диетолог Королева назвала способы приучить ребенка употреблять в пищу рыбу

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, завлечь ребенка в употребление в пищу рыбы можно и необходимо. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что для того, чтобы ребенок рос и развивался, его необходимо кормить разнообразно, и в наборе тех компонентов пищи должны быть все группы продуктов, в том числе зерновые, источники полноценного белка, овощи, фрукты и ягоды.

По мнению медика, при наличии аутоиммунно-ответных реакций нередко рыба попадает в зону непереносимости, в этом случае ребенку можно давать рыбий жир как альтернативу. Кроме того, можно готовить рыбные котлеты, а также демонстрировать все на своем примере.

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