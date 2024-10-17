Диетолог Королева назвала способы замены вредных сладостей

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, злоупотребление сладостями с искусственными подсластителями чревато не только набором лишнего веса и психологической зависимостью, а также и нарушением микрофлоры кишечника, что способствует снижению иммунитета и подавлению выработки витаминов, гормонов и прочего. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что значительная часть сладостей в России так или иначе содержат искусственные усилители сладкого вкуса, которые при избыточном употреблении способны принести человеку много проблем со здоровьем. Так, при употреблении в больших объемах фруктоза блокирует выработку гормона лептина, регулирующего аппетит, что чревато перееданиями, а также уменьшает чувствительность инсулиновых рецепторов, что приводит к повышению холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению медика, при этом если человек будет употреблять в пищу подобные сладости не на регулярной основе, а изредка, то ничего страшного с ним не произойдет. Тем не менее сладкий вкус ощущается исключительно на уровне ротовой полости, в связи с чем иногда, чтобы удовлетворить тягу к сладостям и поддержать настроение, вполне достаточно поместить пару кристаллов сахара или маленький объем меда на язык.

Ранее она пояснила опасность добавленного сахара в поддельном меде.