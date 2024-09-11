Диетолог Королева пояснила опасность добавленного сахара в поддельном меде

Мед является не только вкусным лакомством, а также и настоящим сокровищем для здоровья и красоты. Тем не менее нередко недобросовестные производители используют ряд добавок, выдавая продукт за натуральный. Врач-диетолог Маргарита Королева перечислила способы определить подделку меда. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, в подобный мед могут быть добавлены сахар, фруктоза и прочие компоненты, делающие продукт более тяжелым. При этом поддельный мед должен быстро растворяться в воде, а настоящий опустится на дно, не растворившись. Поддельный мед также опасен для людей с сахарным диабетом.

Медик уточнила, что на вкус отличить поддельный мед от настоящего сложно, а внешне - еще сложнее.

Ранее в Союзе потребителей России рассказали о способах подталкивания продавцами меда поставщиков к фальсификации.