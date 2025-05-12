Диетолог Королева назвала заболевания, при которых противопоказана острая пища

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, употребление острой пищи само по себе не вредит человеку и даже может быть показано для людей со сниженной кислотностью желудка, однако при наличии проблем с ЖКТ от подобной еды следует отказаться, так как она станет провоцировать их обострение. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Она добавила, что переносимость острой пищи зависит и от числа рецепторов в полости рта, и от особенностей работы ЖКТ, которые обусловлены наследственными факторами. В целом раздражение слизистой кишечника из-за употребления острой пищи серьезными последствиями не грозит, если у человека уже нет проблем с ЖКТ. Более того, при отсутствии указанных проблем ее употребление сулит не только яркие вкусовые ощущения, а также и потенциальную пользу для пищеварения. Так, острые продукты при хорошем восприятии повышают аппетит, а также являются профилактикой паразитарных факторов и бактериальной инфекции и поддерживают микрофлору кишечника и хорошую работу пищеварительной системы.

По мнению медика, в случае если человек нормально переносит острую пищу, не испытывает после нее неприятных ощущений и не имеет проблем с ЖКТ, он может спокойно употреблять ее на регулярной основе. Более того, со временем начнет формироваться устойчивость к жгучим вкусовым ощущениям.

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