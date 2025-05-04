Гастроэнтеролог Белоусов определил причины тяги к острой пище

По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, тяга к острой пище является популярным явлением, которое имеет как физиологические, так и психологические причины, однако желание съесть острое блюдо может свидетельствовать о потребностях организма, тем не менее важно помнить, что чрезмерное употребление острого может навредить организму. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что в плане физиологической точки зрения желание употреблять в пищу острое объясняется действием капсаицина, известного как активный компонент перца. Указанное вещество раздражает рецепторы, вызывая чувство жжения, в ответ на что организм вырабатывает эндорфины, то есть гормоны удовольствия. Таким образом формируется положительная реакция и желание повторять эти ощущения. Также острая пища временно ускоряет метаболизм, что воспринимается как прилив энергии.

По мнению медика, психологические причины также не менее важны. Для многих людей острые блюда ассоциируются с приятными воспоминаниями или культурными традициями. Ряд людей используют острое как способ борьбы со стрессом, поскольку яркие вкусовые ощущения помогают отвлечься от переживаний.

Он уточнил, что тяга к острому может сигнализировать о потребностях организма. В ряде случаев это указывает на нехватку витаминов группы В, прежде всего В6 и В12, или минералов.

Ранее также диетолог Долгих заявила, что жгучий вкус пищи обусловлен капсаицином.