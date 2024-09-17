Диетолог Королева перечислила полезные для глаз продукты

Здоровье глаз и остроту зрения человек может поддерживать разными способами: соблюдать режим сна и бодрствования, выполнять упражнения для мышц глаз, использовать медсредства и прочее. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты наиболее полезны для здоровья глаз. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, для здоровых глаз и острого зрения человеку важно получать из пищи полный спектр витаминно-минеральных комплексов: витамины группы B, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9, жирорастворимые витамины A, D. Кроме того, в рационе также должно содержаться достаточно белков, жиров, углеводов, растительных волокон, минеральных веществ.

Медик отметила, что для хорошего зрения необходимы источники полиненасыщенных жирных кислот, которыми богаты лосось, сардина, сельдь, скумбрия, а также серосодержащие продукты, позволяющие сохранить зрение и восстанавливающие его остроту. Это брокколи, лук, чеснок и то, что имеет горький вкусовой оттенок: брюква, редис, редька, репа.

По ее мнению, полезны для здоровья зрительного органа и продукты, которые уже много лет связывают с хорошим зрением, – морковь, тыква и черника. Первые два овоща содержат в составе лютеин и зеаксантин, улучшающие остроту зрения и способные восстанавливать и поддерживать в здоровом состоянии как колбочки, так и палочки в глазном яблоке, а черника способствует формированию пигмента лютеина и поддерживает остроту зрения, снижает усталость глаз и дает возможность длительно работать.

Ранее она назвала способы полезного приготовления овсяной каши.