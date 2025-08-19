Диетолог Королева перечислила правила похудения без возвращения лишнего веса

В погоне за идеальной фигурой многие обращаются к сомнительным способам похудения — от воды с лимоном натощак до рецептурных препаратов, подавляющих аппетит. Однако, как предупреждает доктор медицинских наук Маргарита Королева, реальное снижение веса происходит только при системном дефиците калорий, а не благодаря волшебным таблеткам или модным диетам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, лекарства на основе семаглутида, такие как «Оземпик», действительно снижают аппетит, но их бесконтрольный прием приводит к катастрофическим последствиям. Организм недополучает не только лишние калории, но и жизненно важные нутриенты — витамины, минералы, ферменты. Это провоцирует проблемы с ЖКТ, депрессию, ухудшение когнитивных функций и обвисание кожи. Кроме того, после отмены препарата вес стремительно возвращается, часто с избытком.

Медик подчеркнула, что единственный научно обоснованный метод — создание умеренного дефицита калорий при сохранении полноценного питания. Важно не просто меньше есть, а пересмотреть рацион: заменить рафинированные продукты на овощи, фрукты и натуральные источники белка. Физическая активность помогает увеличить расход энергии, делая процесс более эффективным и устойчивым.

По ее мнению, перед началом похудения необходимо комплексное обследование. Врач выявит скрытые нарушения, определит оптимальную скорость снижения веса и подберет индивидуальную программу. Психологическая поддержка тоже важна — без понимания причин набора веса и формирования новых привычек результат будет временным.

