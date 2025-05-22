Диетолог Королева пояснила опасность беспорядочного питания и приема больших порций

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, беспорядочное питание и прием чрезмерно больших порций приводит к росту объема желудка, поскольку этот мышечный орган на фоне частого переедания легко растягивается. В итоге происходит нарушение перистальтики всего ЖКТ, возникают проблемы с перевариванием и усвоением пищи, а также потребность во все большем объеме еды, которую надо съесть для чувства сытости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что попадание еды в желудок запускает в нем процесс переваривания, в ходе которого его мышцы активно сокращаются и перетирают пищевой комок, подготавливая его к растворению в желудочном соке. В связи с этим для поддержания правильной работы указанного органа, его перистальтики, то есть способности своевременно сокращаться для перемещения и механической обработки пищи и его нормального объема, человеку необходимо питаться не только сбалансированно, а также еще и достаточно часто — от трех до шести раз в день.

По мнению медика, рекомендуемые размеры порций следующие: 300-400 мл на прием пищи для мужчин и 250-300 мл для женщин. Указанные объемы позволят желудку спокойно, не растягиваясь, переваривать еду, а регулярность питания будет поддерживать данный орган в тонусе.

Она отметила, что с целью избавиться от лишнего веса и проблем, связанных с увеличенным объемом желудка, многие люди сегодня прибегают к резекции данного органа, то есть удаляют его часть хирургическим путем. После подобной операции человеку требуется гораздо меньше еды, чтобы наесться. Как следствие, он потребляет меньше калорий и начинает худеть. В результате человек остается с постоянными дефицитами, которые со временем приведут к нарушениям в работе организма.

Ранее она назвала заболевания, при которых противопоказана острая пища.