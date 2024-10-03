Диетолог Королева пояснила опасность корма для квадроберов

В России уже несколько месяцев не утихают обсуждения квадробинга. В Госдуме предлагают привлекать родителей детей-квадроберов к ответственности и лишать их родительских прав, а на российских маркетплейсах появился корм для квадроберов, который продается в упаковке, стилизованной под пакет с сухим кормом для животных, но является обычным десертом. Врач-диетолог Маргарита Королева дала оценку данному корму. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, состав «корма для квадроберов» далеко не самый плохой. По сути, это просто шоколад, однако он вызывает зависимость, поскольку содержит жир в сочетании с сахаром, который оказывает воздействие на дофаминовые зоны в структурах головного мозга, где и происходит выработка данного гормона.

Медик добавила, что в силу значительной дозы сахара в сочетании с жирами дети, зачастую употребляющие корм для квадроберов, могут «подсесть» на него, как и на прочие аналогичные продукты.

По ее мнению, вообще полезным корм для квадроберов назвать явно нельзя, поскольку в нем очень много сахара, и употребление данного продукта на регулярной основе может привести к формированию зависимости от сладостей и ряду проблем со здоровьем.

Ранее священник Николай Савченко пояснил отношение духовенства к квадроберам.